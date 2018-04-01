Сегодня на землю может упасть китайская "Тяньгун-1": где приземлятся обломки

Большая часть станции должна сгореть в атмосфере. Несколько ее тяжелых обломков все же могут упасть на землю.

Как заверили в Европейском космическом агентстве, эти обломки практически не угрожают людям. И все же там разработали карту, где показали наиболее вероятные места, где могут приземлиться обломки станции. Зеленым цветом там обозначены места, куда предположительно могут долететь обломки станции.

Шанс столкнуться с этим "космическим мусором" для человека в миллион раз меньше, чем выигрыш в лотерею.