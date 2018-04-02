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Обломки китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" упали в Тихий океан

Китайская орбитальная станция
17:18 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости науки: Несмотря на опасения экспертов, падение обломков не причинило вреда людям.

Орбитальная станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана. Большая часть обломков аппарата сгорела в плотных слоях атмосферы, оставшиеся фрагменты упали в океан. О приземлении "Тяньгун-1" сообщило Космическое командование ВВС США.

Станцию "Тяньгун-1" запустили в 2011 году, она стала первым аппаратом такого класса в истории китайской космической программы. В 2016 году "Тяньгун-1" потеряла связь с Землей, тогда же стало известно, что в ближайшие годы аппарат сойдет с орбиты и упадет на поверхность планеты. В начале 2018-го исследователи из разных стран столкнулись с трудностями, прогнозируя, куда именно упадут обломки. Точно указать место падения было невозможно из-за отсутствия некоторых данных, в том числе информации об ориентации станции. В зону предполагаемого падения обломков попали некоторые территории Европы, США и Австралии.

Станция начала снижение в конце марта и вошла в атмосферу Земли 2 апреля в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск). Обломки аппарата упали в Тихий океан, к северо-западу от Таити. По словам экспертов, станция приземлилась на некотором расстоянии от "Кладбища космических кораблей" — закрытого для судоходства района Тихого океана. Там затоплены фрагменты космической станции "Мир" и обломки нескольких грузовых кораблей "Прогресс".

Спрогнозировать точные место и время падения "Тяньгун-1" помешал не только недостаток информации, но и особенности движения аппарата. Комментирует астрофизик Брэд Такер (Brad Tucker) из Австралийского национального университета: "[Аппарат] некоторое время "кувыркался" и вращался, поэтому, когда он начал снижаться, его движение оказалось менее предсказуемым". Эксперт отмечает, что в целом приземление аппарата прошло успешно.

Китайская программа пилотируемой космонавтики "Проект-921" включает несколько "наследников" станции "Тяньгун-1". В 2016 году на орбиту отправился аппарат "Тяньгун-2", сейчас идет работа над Китайской модульной космической станцией — третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией. Предполагается, что по функциям она будет во многом аналогична станции "Мир".

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Новости науки, Китайская орбитальная станция, Обломки, Падение, Тихий океан, Тяньгун-1.
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