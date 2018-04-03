"Хаббл" обнаружил самую далекую звезду от Земли

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили звезду, которая располагается на расстоянии девяти миллиардов световых лет от Земли, что делает ее самой далекой из известных на данный момент светил.

Для сравнения, возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет. Отмечается, что наблюдать обычные единичные звезды достаточно сложно, галактики и сверхновые выделяют гораздо большее количество света. Эта же конкретная звезда была классифицирована как обычная, то есть, она находится в главной последовательности - области, содержащей звезды, в которых происходит синтез гелия из водорода.

При прекращении сгорания водорода внутри звезда уходит из области главной последовательности и превращается либо в сверхновую, либо в белого карлика.

Новая звезда получила название Икар. Ее удалось обнаружить с помощью гравитационного линзирования. Этот феномен относится к тому, как массивный галактический кластер или другой объект может отражать свет от объектов, расположенных позади них, делая тусклые объекты гораздо ярче с точки зрения Земли.

Как подчеркивают исследователи, обычно подобная линза увеличивает объект примерно в 50 раз, вместе с тем, удачное расположение звезды на линии обзора телескопа привело к тому, что она была увеличена в две тысячи раз.