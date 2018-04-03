Родственники Стивена Хокинга исполнили его благородное желание

Недавно покойный Стивен Хокинг сделал последний свой благотворительный подарок человечеству, а также оставил трогательную записку.

Стало известно, что еще при жизни Стивен Хокинг завещал своим детям устроить в его честь обед для множества бездомных людей Кембриджа. В воскресенье, 1 апреля, воля великого ученого была исполнена и благотворительный обед на территории церкви Уэсли отведали более 50 бездомных. По иронии судьбы, похоронили физика в этот же день в нескольких десятков метров от самой церкви.

Сообщается, что обед для бездомных состоял из трех блюд, включая десерт. Всю трапезу любезно оплатила семья Хокинга. Кроме того, бездомные получили уникальны записки, на которых было написано, что этот пасхальный обед является подарком от Стивена.