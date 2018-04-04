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Новости: Телескоп Kepler зафиксировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды Телескоп Kepler зафиксировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды
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Телескоп Kepler зафиксировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды

Телескоп Kepler зафиксировал самый быстрый взрыв сверхновой звезды
00:02 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Взрывы сверхновых - это мощнейшие взрывы в космосе, которые происходят, когда звезды полностью сжигают все запасы своего топлива.

Ученые из Научного института космических телескопов (Space Telescope Science Institute), Балтимор, Мэриленд, производя анализ данных, собранных космическим телескопом Kepler, наткнулись на весьма необычное явление. Наблюдая за глубинами космоса с целью поиска экзопланет, этот телескоп стал свидетелем взрыва сверхновой звезды, которая вспыхнула до пикового значения ее яркости за 53 часа (2.2 суток), после чего ее яркость снизилась до половины от пиковой за 6.8 суток. Такое короткое время вспышки делает этот взрыв сверхновой самым быстрым среди всех известных ученым, а полученные данные позволяют ученым выяснить некоторые тонкости "работы" этих разрушительных космических катаклизмов.

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Взрывы сверхновых - это мощнейшие взрывы в космосе, которые происходят, когда звезды полностью сжигают все запасы своего топлива. Во время обычных взрывов требуются недели или месяцы времени, прежде чем яркость этого взрыва достигнет своего максимального, пикового значения. И еще большее время требуется сверхновой для того, чтобы полностью погаснуть и снова стать невидимой.

Очень часто быстрые взрывы сверхновых более тусклы, чем обычные, более длительные взрывы. Это объясняется тем, что во время быстрого взрыва работает несколько другое явление или звезда взрывается только частично. Однако, яркость быстрого взрыва KSN 2015K практически не отличается от яркости обычного взрыва и из-за этого данный случай нуждается в особом виде объяснения.

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Ученые смогли получить снимки взрыва сверхновой KSN 2015K с интервалом времени в 30 минут. Это, в свою очередь, сделало этот взрыв одним из наиболее изученных учеными. "Обычно у нас имеется возможность сделать 1-2, максимум 3 снимка за период времени в двое суток" - пишут ученые, - "Но в данном случае у нас имеется целый ряд практически непрерывных наблюдений, что позволяет нам произвести проверку различных математических моделей".

Данные наблюдений показали удивительную вещь, взрыв KSN 2015K начался, как и любой другой тусклый быстрый взрыв, который чуть позже неожиданно получил энергетическую "подпитку". На первом "тусклом" этапе взрыва звезда выбросила в пространство достаточно плотную сферу газа, который был материей ее верхних слоев. И, приблизительно через два месяца, эта же звезда мощно взорвалась, уже находясь в пределах созданной ею же газовой сферы.

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Первый тусклый взрыв остался бы незамеченным, если бы волна выброшенной звездой материи не врезалась в облака космического газа, создавая ударные волны. Энергия ударных волн заставила межзвездный газ светиться, и это свечение было замечено телескопом Kepler.

 

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Новости науки, KSN 2015K, Взрыв, Вселенная, Галактика, Звезда, Кеплер, Космос, Сверхновая, Скорость, Телескоп, Ударная волна, Яркость.
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