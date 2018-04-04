NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео)

“NASA приглашает людей со всего мира подавать свои имена в интернете для размещения на микрочипе, который отправят на борту исторической миссии Parker Solar Probe летом 2018 года. Миссия будет проходить через атмосферу Солнца, сталкиваясь с жестоким теплом и радиационными условиями - и ваше имя будет путешествовать с ней”, - отмечается в сообщении. Об этом говорится на сайте NASA.

Имена можно присылать сюда до 27 апреля 2018 года.

Зонд, который полетит к Солнцу, будет величиной с небольшое авто, он пройдет в атмосфере звезды на расстоянии примерно 4 миллиона километров от ее поверхности. Миссия собирается исследовать, как энергия и тепло перемещаются через солнечную корону, а также выяснить, что ускоряет солнечный ветер и энергетические частицы Солнца.