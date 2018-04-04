Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Еще одна страна поддержала введение миротворцев на Донбасс Еще одна страна поддержала введение миротворцев на Донбасс
Новости: В ЕСПЧ назвали число закрытых дел в отношении Украины В ЕСПЧ назвали число закрытых дел в отношении Украины
Новости: Легенда сборной Англии умер после остановки сердца Легенда сборной Англии умер после остановки сердца
Новости: Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей
X

NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео)

Солнце
16:12 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: NASA предлагает всем желающим бесплатно отправить свои имена на Солнце с миссией Parker Solar Probe, которая начнется летом 2018 года.

“NASA приглашает людей со всего мира подавать свои имена в интернете для размещения на микрочипе, который отправят на борту исторической миссии Parker Solar Probe летом 2018 года. Миссия будет проходить через атмосферу Солнца, сталкиваясь с жестоким теплом и радиационными условиями - и ваше имя будет путешествовать с ней”, - отмечается в сообщении.  Об этом говорится на сайте NASA.

Имена можно присылать сюда до 27 апреля 2018 года.

Зонд, который полетит к Солнцу, будет величиной с небольшое авто, он пройдет в атмосфере звезды на расстоянии примерно 4 миллиона километров от ее поверхности. Миссия собирается исследовать, как энергия и тепло перемещаются через солнечную корону, а также выяснить, что ускоряет солнечный ветер и энергетические частицы Солнца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Видео, Имена, Космос, НАСА, Солнце, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Olena 04.04.2018 16:41

    Александра-Анна
    Елена

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Последние новости науки

"Хаббл" обнаружил самую далекую звезду от Земли Научные парадоксы, которые не укладываются в голове Странные факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые

Последние новости

Хохот до упада: веселая подборка комментариев из социальных сетей Эминем "расчленил" жертв в своем новом клипе (Видео) Чувственная натуральная красота женщин от мастера портретных снимков (Фото)
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
03 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
04 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
05 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости сегодня
17:10 Президенты Турции, России и Ирана сделали заявление о Сирии
17:06 Пэрис Хилтон и Крис Зилка подпишут брачный договор
16:53 В Виннице сегодня - мировая премьера спектакля о Квитке Цисык
16:49 Забавное настроение вечером: прикольные анекдоты 4 апреля
16:48 Военный вертолет в США потерпел крушение: весь экипаж погиб
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого
Новости: Порошенко назначил 4 июля Днем полиции Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
Новости: NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео) NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео)
Добавить комментарий
1