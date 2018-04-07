https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1523020720-2783-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3998762-v-nebe-nad-harkovom-zametili-redkoe-prirodnoe-yavlenie.html
В небе над Харьковом заметили редкое природное явление
Смотрите фото (3)
Новости науки: В харьковском небе наблюдали редкое явление - гало.
В небе над Харьковом заметили оптический феномен - радугу вокруг Солнца. На явление обратил внимание житель города.
"Гало в небе над Харьковом 5.04.18!!! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!", - написал в Facebook харьковский астроном Владимир Кожанов и добавил, что раньше такие явления в небе воспринимали как знамение.
Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.
Telegraf.com.ua