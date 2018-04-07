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В небе над Харьковом заметили редкое природное явление

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редкое природное явление
11:18 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: В харьковском небе наблюдали редкое явление - гало.

В небе над Харьковом заметили оптический феномен - радугу вокруг Солнца. На явление обратил внимание житель города.

"Гало в небе над Харьковом 5.04.18!!! Редкое атмосферное явление! Но берегите глаза и камеры, не спали при просмотре и съемке!", - написал в Facebook харьковский астроном Владимир Кожанов и добавил, что раньше такие явления в небе воспринимали как знамение.

Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

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Новости науки, Затмение, Небо, редкое природное явление, Фото, Харьков, Явление.
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