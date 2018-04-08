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Исследователи обнаружили новую особенность ВИЧ-заболевания

Вирус ВИЧ
20:19 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученные провели исследование, которое помогло открыть новую информацию о вирусе иммунодефицита человека.

Команда инженеров биохимии из Высшей школы инжиниринга Кокрелл при Техасском Университете совместно со своими коллегами из Университета Пенсильвании представили новое исследование, посвященное проблематике дисфункции некоторых видов иммунных клеток у пациентов, диагностированных вирусом ВИЧ – при этом ими была обнаружена одна очень интересная взаимосвязь вокруг одного из семейств таких иммунных клеток в контексте борьбы с самим вирусом.

В своей свежей статье, опубликованной в научном журнале Science Immunology, объединенная команда ученых применила целый комплекс секвентальных технологий и метод массовой цитометрии для выявления этой взаимосвязи.

Данная взаимосвязь крутится вокруг повышенного числа иммунных клеток Tfh в организме ВИЧ-инфицированных и отсутствием нормальной реакции на быстрорастущие клетки типа CD4+ T, которые ответственны за непосредственно процесс уничтожения вирусных клеток в организме. Ученые обнаружили, что в абсолютном большинстве случаев заражения ВИЧ у пациентов наблюдается значительный рост иммунных клеток Tfh, которые при этом перестают функционировать как положено, что означает отсутствие их реакции на клетки-раздражители, а это в свою очередь приводит к отсутствию общей иммунной реакции на ВИЧ.

Команда исследователей предполагает, что столь значительное увеличение числа Tfh-клеток может быть связано с "переформатированием" работы других иммунных клеток, однако о каких именно идет речь, в данном исследовании не указывает – что, впрочем, является лишь вопросом времени!

На данный момент специалисты стремятся установить, какие еще факторы влияют на повышение количества иммунных клеток Tfh и почему их функция нарушается в ходе развития вируса – все эти потенциальные ответы помогут лучше понять природу самого ВИЧ-заболевания и предоставить более цельную картину новых потенциально более эффективных терапий. В особенности же внимание специалистов сосредотачивается вокруг центральной функции антител в организме пациентов.

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Новости науки, Science Immunology, Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, Здоровье, Техасский университет.
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