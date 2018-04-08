Исследователи обнаружили новую особенность ВИЧ-заболевания

Команда инженеров биохимии из Высшей школы инжиниринга Кокрелл при Техасском Университете совместно со своими коллегами из Университета Пенсильвании представили новое исследование, посвященное проблематике дисфункции некоторых видов иммунных клеток у пациентов, диагностированных вирусом ВИЧ – при этом ими была обнаружена одна очень интересная взаимосвязь вокруг одного из семейств таких иммунных клеток в контексте борьбы с самим вирусом.

В своей свежей статье, опубликованной в научном журнале Science Immunology, объединенная команда ученых применила целый комплекс секвентальных технологий и метод массовой цитометрии для выявления этой взаимосвязи.

Данная взаимосвязь крутится вокруг повышенного числа иммунных клеток Tfh в организме ВИЧ-инфицированных и отсутствием нормальной реакции на быстрорастущие клетки типа CD4+ T, которые ответственны за непосредственно процесс уничтожения вирусных клеток в организме. Ученые обнаружили, что в абсолютном большинстве случаев заражения ВИЧ у пациентов наблюдается значительный рост иммунных клеток Tfh, которые при этом перестают функционировать как положено, что означает отсутствие их реакции на клетки-раздражители, а это в свою очередь приводит к отсутствию общей иммунной реакции на ВИЧ.

Команда исследователей предполагает, что столь значительное увеличение числа Tfh-клеток может быть связано с "переформатированием" работы других иммунных клеток, однако о каких именно идет речь, в данном исследовании не указывает – что, впрочем, является лишь вопросом времени!

На данный момент специалисты стремятся установить, какие еще факторы влияют на повышение количества иммунных клеток Tfh и почему их функция нарушается в ходе развития вируса – все эти потенциальные ответы помогут лучше понять природу самого ВИЧ-заболевания и предоставить более цельную картину новых потенциально более эффективных терапий. В особенности же внимание специалистов сосредотачивается вокруг центральной функции антител в организме пациентов.