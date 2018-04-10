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Новости: Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови
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Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови

Ученые создали "умный" пластырь
21:19 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Новый "умный" пластырь пригодится больным на сахарный диабет.

Ученые из британского Университета Бата разработали наклеивающийся на кожу пластырь, способный измерять уровень глюкозы в организме без забора крови. Для анализа гаджет использует тканевую жидкость, омывающую клетки в районе волосяных фолликулов. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

В перспективе такие пластыри помогут больным сахарным диабетом отказаться от традиционных глюкометров, требующих по несколько раз в день прокалывать палец иглой. Исследователи постоянно ищут новые технологии, которые заменят привычный инвазивный метод контроля уровня сахара в организме.

Новая разработка основана на явлении электроосмоса — движения жидкости через капилляры или поры при наложении внешнего электрического поля. Уровень глюкозы измеряют в интерстициальной жидкости подкожной ткани: ее "выкачивают" на поверхность через волосяные фолликулы на руке пациента. При воздействии поля микроскопическая порция жидкости движется вверх и попадает в гидрогелевый резервуар. Затем сенсор на основе графеновой пленки и наночастиц платины измеряет уровень глюкозы в ткани. Такие резервуары с сенсорами равномерно распределены по поверхности пластыря.

По словам разработчиков, устройство может анализировать уровень сахара каждые 10-15 минут на протяжении нескольких часов, в перспективе оно сможет отправлять результаты анализа на смартфон. Пластырь успешно испытали на свиной коже, затем в тестах приняли участие здоровые добровольцы. Создатели технологии планируют доработать пластырь так, чтобы его хватало на сутки. Затем начнутся клинические исследования с участием больных сахарным диабетом. Если все этапы тестирования будут успешными, устройства, вероятно, появятся в широкой продаже.

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Новости науки, "Умный" пластырь, Nature Nanotechnology, Британские ученые.
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