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Новости: Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи Посетители "Всемирного научного фестиваля" увидели рождение черепахи
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Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи

Рождение черепахи
05:49 Сегодня Телеграф
lagranepoca.com

Новости науки: Современная наука позволила увидеть то, что обычно скрыто от глаз человека.

Те, кто посетил Всемирный научный фестиваль в Брисбене, имели возможность стать свидетелями чрезвычайно редкого события.

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Программа «Cохранение черепах» - популярная достопримечательность фестиваля, предоставила посетителям возможность засвидетельствовать рождение черепахи, которое обычно происходят только под песком.

Приблизительно 70 маленьких черепашек получили первый контакт с жизнью именно на этом мероприятии.

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Новости науки, Австралия, Биология, Брисбен, Мировой научный фестиваль, Наука, Новости биологии, Рождение, Черепахи, Яйцо.
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