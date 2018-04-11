https://telegraf.com.ua/files/2018/04/878787-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4004481-posetiteli-vsemirnogo-nauchnogo-festivalya-vzhivuyu-uvideli-rozhdenie-cherepahi.html
Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи
05:49 Сегодня Телеграф
Новости науки: Современная наука позволила увидеть то, что обычно скрыто от глаз человека.
Те, кто посетил Всемирный научный фестиваль в Брисбене, имели возможность стать свидетелями чрезвычайно редкого события.
Археологи обнаружили неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
Программа «Cохранение черепах» - популярная достопримечательность фестиваля, предоставила посетителям возможность засвидетельствовать рождение черепахи, которое обычно происходят только под песком.
Приблизительно 70 маленьких черепашек получили первый контакт с жизнью именно на этом мероприятии.
Telegraf.com.ua