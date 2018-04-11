Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи

Те, кто посетил Всемирный научный фестиваль в Брисбене, имели возможность стать свидетелями чрезвычайно редкого события.

Программа «Cохранение черепах» - популярная достопримечательность фестиваля, предоставила посетителям возможность засвидетельствовать рождение черепахи, которое обычно происходят только под песком.

Приблизительно 70 маленьких черепашек получили первый контакт с жизнью именно на этом мероприятии.