NASA показало волшебный снимок встречи полярного сияния и рассвета

NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть полярное сияние и рассвет над Южным полюсом Земли. Как сообщается на сайте агентства, снимок сделал с борта МКС астронавт Рики Арнольд. "Рассвет вторгается на вечеринку полярного сияния над Южным полюсом", - написал он.

Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Как правило, подобное явление наблюдается в полярных регионах планеты.

В 2015 году полярное сияние было зафиксировано на большей части Центральной Европы и в США. Подобное явление было вызвано высокой активностью Солнца.