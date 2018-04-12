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NASA показало волшебный снимок встречи полярного сияния и рассвета

NASA
19:46 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Снимок был сделан с борта МКС.

NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть полярное сияние и рассвет над Южным полюсом Земли. Как сообщается на сайте агентства, снимок сделал с борта МКС астронавт Рики Арнольд. "Рассвет вторгается на вечеринку полярного сияния над Южным полюсом", - написал он.

Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Как правило, подобное явление наблюдается в полярных регионах планеты.

В 2015 году полярное сияние было зафиксировано на большей части Центральной Европы и в США. Подобное явление было вызвано высокой активностью Солнца.

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Новости науки, Встреча полярного сияния и рассвета, НАСА, Полярное сияние, Рассвет, Снимок с борта МКС.
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