https://telegraf.com.ua/files/2018/04/5891f204389a7-1q-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4007884-nasa-pokazalo-volshebnyiy-snimok-vstrechi-polyarnogo-siyaniya-i-rassveta.html
NASA показало волшебный снимок встречи полярного сияния и рассвета
Новости науки: Снимок был сделан с борта МКС.
NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть полярное сияние и рассвет над Южным полюсом Земли. Как сообщается на сайте агентства, снимок сделал с борта МКС астронавт Рики Арнольд. "Рассвет вторгается на вечеринку полярного сияния над Южным полюсом", - написал он.
Полярное сияние появляется в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли. Как правило, подобное явление наблюдается в полярных регионах планеты.
В 2015 году полярное сияние было зафиксировано на большей части Центральной Европы и в США. Подобное явление было вызвано высокой активностью Солнца.
Telegraf.com.ua