В журнале PLOS One было опубликовано исследование о взаимосвязи сидячего образа жизни и памяти.

В журнале PLOS One было опубликовано исследование о взаимосвязи сидячего образа жизни и памяти. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили: сидячий образ жизни связан с истончением зоны мозга, которая играет важнейшую роль в работе эксплицитной памяти. Этот тип памяти фиксирует факты и события и позволяет осознанно обращаться к воспоминаниям. При этом даже интенсивная физическая активность не защищает мозг от последствий долгой неподвижности.