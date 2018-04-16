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Новости: В Тибете обнаружены большие наскальные скульптуры Будды В Тибете обнаружены большие наскальные скульптуры Будды
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В Тибете обнаружены большие наскальные скульптуры Будды

Изваяния датируются временами правления тибетского царства Тубо (VII – IX века)
06:27 Сегодня Телеграф
Old.archeo-news
Фото: Old.archeo-news

Новости науки: В Тибетском автономном районе обнаружены наскальные скульптуры Будды, возраст которых превышает тысячу лет.

Изваяния были найдены в уезде Джагяб города Чамдо. Скульптуры нашли строители, которые собирали камни в долине. Статуи вырезаны на участке скалы длиной 10 метров.

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Строительство на участке было приостановлено. Памятники находятся под охраной местных властей.

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В региональном исследовательском институте по охране древних памятников рассказали, что скульптуры датируются временами правления тибетского царства Тубо (VII – IX века). Как полагают эксперты, судя по стилю, статуи были созданы в IX веке.

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По словам ученых, находки расположены на транспортном узле между севером и югом. Археологи полагают, что открытие будет способствовать изучению не только искусства и культуры, но и древнего транспорта.

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Новости науки, Артефакт, Археология, Будда, Китай, Наука, Новости археологии, Раскопки, Тибет.
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