В Тибете обнаружены большие наскальные скульптуры Будды

Изваяния были найдены в уезде Джагяб города Чамдо. Скульптуры нашли строители, которые собирали камни в долине. Статуи вырезаны на участке скалы длиной 10 метров.

Строительство на участке было приостановлено. Памятники находятся под охраной местных властей.

В региональном исследовательском институте по охране древних памятников рассказали, что скульптуры датируются временами правления тибетского царства Тубо (VII – IX века). Как полагают эксперты, судя по стилю, статуи были созданы в IX веке.

По словам ученых, находки расположены на транспортном узле между севером и югом. Археологи полагают, что открытие будет способствовать изучению не только искусства и культуры, но и древнего транспорта.