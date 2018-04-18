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Ученые обнаружили связь между недосыпанием и ожирением

Ученые обнаружили связь между недосыпанием и ожирением
04:57 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые показали, что недосып в детском и подростковом возрасте повышает риск развития ожирения у взрослых.

Британские исследователи обратили внимание на связь недосыпа в детском и подростковом возрасте с последующим развитием ожирения. Об этом Мишель Миллер (Michelle Miller) и его коллеги из Уорикского университета сообщают в статье, опубликованной в журнале Sleep.

Авторы метаисследования суммировали данные 42 предыдущих работ, охвативших в сумме более 75 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. Ученые разделили их на две категории, определив тех, кто спал достаточное время, и тех, кому сна не хватало. Границу между ними определили в соответствии с рекомендациями американского Национального фонда сна (National Sleep Foundation), согласно которым малышам 4-11 месяцев необходимо спать от 12 до 15 часов в сутки; в возрасте 1-2 лет — 11-14 часов; 3-5 лет — 10-13 часов; детям 6-13 лет — 9-11 часов; наконец, подросткам от 14 до 17 лет требуется 8-10 часов сна.

 Ученые оценили продолжительность сна в течение трех последовательных лет, а затем сопоставили эти данные с индексом массы тела (BMI) в период зрелости. Обнаружилось, что, независимо от возраста, в котором проводились наблюдения сна, такие дети впоследствии на 58 процентов чаще набирали избыточную массу. В итоге авторы назвали депривацию сна одним из факторов риска развития ожирения.

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Новости науки, Здоровый образ жизни, Лишний вес, Мишель Миллер, Недосыпание, Сон.
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