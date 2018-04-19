Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Новости: В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
Новости: ЧМ-2018: повторы с помощью VAR будут показывать болельщикам на экранах
ЧМ-2018: повторы с помощью VAR будут показывать болельщикам на экранах
Новости: Метеорит с алмазами упал на Землю
Метеорит с алмазами упал на Землю
X

Ученые разработали новый способ исследования нанообъектов с помощью лазера

Ученые разработали новый способ исследования нанообъектов с помощью лазера
14:31 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото:Из открытых источников

Новости науки: Особенностью нового метода является то, что при его помощи можно различить нормальные молекулы и молекулы, являющиеся их зеркальным отражением.

Группа исследователей из университета Бата (University of Bath) разработала новый метод, позволяющий измерять и изучать структуру наноразмерных объектов. В этом методе используется закрученный особым образом лазерный свет, нацеливаемый на специальную решетку, изготовленную из золота, что позволяет выделить свет с определенной длиной волны. Данный метод может быть использован для исследований структуры и чистоты молекул веществ, используемых в фармацевтических препаратах, агрохимикатах и продуктах питания.

Несмотря на то, что молекулы состоят из такого же количества одних и тех же химических элементов, различия в их структуре иногда приводят к кардинально противоположным свойствам химических соединений.

Ярким примером является нашумевший в свое время препарат под названием Thalidomide, убранный с потребительского рынка в 1960-х годах из-за того, что он вызывал появление врожденных дефектов у новорожденных детей. Исследования показали, что вещество, являвшееся основой этого препарата, существует в двух видах. И если "правая" форма молекул являлась эффективным лекарством против недомогания, то "левая" форма этих же молекул была крайне вредна для плодов, вынашиваемых в утробах их матерей.

Ученые из университета Бата используют специальный лазер, вырабатывающий белый свет, луч которого пропускается сквозь несколько оптических компонентов, которые придают ему закрученную форму. Этот луч направляется на поверхность, на которой созданы наноструктуры из золота, имеющие форму латинской буквы U. Золото является материалом, достаточно эффективно взаимодействующим со светом, и это взаимодействие закручивает луч света еще сильнее. При этом, сила дополнительного закручивания света зависит от длины волны и в результате этого свет расщепляется на составляющие.

Тщательно измеряя углы отклонения лучей света, ученые смогли обнаружить малейшие различия распределения изменений яркости во всей спектральной области. Анализ образа света дает точное представление о форме и структуре исследуемых молекул, помещаемых на пути следования луча света. При этом, для проведения достаточно точного анализа требуется совсем малое количество исследуемого вещества.

"В настоящее время существует несколько методов проведения подобного анализа, но все они требуют высокой концентрации исследуемых молекул. Это делается для увеличения амплитуды полезного сигнала, который является результатом взаимодействия света и целевых молекул" - рассказывает Кристиан Капп (Christian Kuppe), один из исследователей, - "Применение золотых наноструктур позволяет использовать меньшее количество молекул, ведь эти наноструктуры сами по себе являются эффективными усилителями".

В ближайшем времени исследователи планируют провести испытания нового метода с использованием хиральных молекул всех известных на сегодняшний день типов. После такой проверки новый метод может лечь в основу измерительного оборудования, предназначенного для использования в медицине, в фармации и в пищевой промышленности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Лазер, Молекулы, Нанотехнологии, Университет Бата, Физика, Химия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Научные открытия, которые противоречат учебникам по истории Ученые раскрыли истинное происхождение Стоунхенджа Ученые рассказали секрет египетских мумий

Последние новости

Робби Уильямс сделал собственный портрет на своем теле Драка депутатов в эфире на ТВ: прокуратура Киева открыла дело Ушел из жизни актер Дейл Уинтон
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Усик оценил Гассиева (Видео)
03 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
04 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
05 Метеорит с алмазами упал на Землю
Новости сегодня
15:23 Боевики снова сорвали разведения сил в Станице Луганской
15:22 Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено
15:19 Украэрорух озвучил выгоды совместного авиапространства с ЕС
15:19 Здоровое питание: названы преимущества употребления пищевых трав
15:18 Бокс. Украинский гигант Захожий проведет бой в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов
Новости: Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Добавить комментарий
0