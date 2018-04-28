Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Появилась очень подробная карта Млечного Пути

Млечный Путь
22:19 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Европейское космическое агентство обнародовало обновленную карту Млечного Пути, которая отличается потрясающей детализацией.

На новый карте четко показано расположение и яркость 1,7 миллиарда звезд.

Телескоп Gaia подробно исследовал Млечный путь

Такой самый полный звездный каталог составили с помощью работы космического телескопа Gaia, который вывели на орбиту в 2013 году.

Аппарат работает в оптическом диапазоне и измеряет движение звезд относительно Солнечной системы, а также параллакс (изменение координат звезды, вследствие изменения положения наблюдателя из-за вращения Земли вокруг Солнца). Более того, аппарат Gaia измерил яркость, цвет и температуру звезд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Gaia, Видео, Карта, Космос, Млечный путь, Телескоп, Телескоп Gaia, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые нашли в Перу массовое захоронение принесенных в жертву детей Разработана технология "записи и стирания" магнитов с помощью лазерных импульсов Начато создание квантового радара, способного отследить любой стелс-самолет

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0