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Появилась очень подробная карта Млечного Пути
Новости науки: Европейское космическое агентство обнародовало обновленную карту Млечного Пути, которая отличается потрясающей детализацией.
На новый карте четко показано расположение и яркость 1,7 миллиарда звезд.
Телескоп Gaia подробно исследовал Млечный путь
Такой самый полный звездный каталог составили с помощью работы космического телескопа Gaia, который вывели на орбиту в 2013 году.
Аппарат работает в оптическом диапазоне и измеряет движение звезд относительно Солнечной системы, а также параллакс (изменение координат звезды, вследствие изменения положения наблюдателя из-за вращения Земли вокруг Солнца). Более того, аппарат Gaia измерил яркость, цвет и температуру звезд.
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