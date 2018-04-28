Появилась очень подробная карта Млечного Пути

На новый карте четко показано расположение и яркость 1,7 миллиарда звезд.

Телескоп Gaia подробно исследовал Млечный путь

Такой самый полный звездный каталог составили с помощью работы космического телескопа Gaia, который вывели на орбиту в 2013 году.

Аппарат работает в оптическом диапазоне и измеряет движение звезд относительно Солнечной системы, а также параллакс (изменение координат звезды, вследствие изменения положения наблюдателя из-за вращения Земли вокруг Солнца). Более того, аппарат Gaia измерил яркость, цвет и температуру звезд.