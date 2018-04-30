Ученые выяснили, как выявить психоз на ранних стадиях

Это может помочь в более ранней диагностике заболевания. Соответствующие результаты были опубликованы в JAMA Psychiatry. Новое исследование выявляет признаки восприятия психоза в складках коры.

Психоз является группой разнородных психических расстройств, таких как шизофрения и психотичная депрессия. Он характеризуется галлюцинациями и бредом. Психоз является тяжелым заболеванием для понимания, лечения и предсказания этого расстройства.

У людей с психопатологической симптоматикой не обязательно развивается острый психоз. Однако ученым трудно предвидеть, какие симптомы будут развиваться и ухудшаться.

Люди могут восстанавливаться после острого психоза, однако именно время играет важную роль. Чем быстрее начнется лечение – тем лучше результат.

К слову, если пот слишком обильный или имеет неприятный запах, то это может быть сигналом для того, чтобы провериться у врача. Обычный пот может свидетельствовать о таком серьезном заболевании как онкология.