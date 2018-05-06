https://telegraf.com.ua/files/2018/05/183-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4047877-samyie-rasprostranennyie-zabluzhdeniya-o-kosmose.html
Самые распространенные заблуждения о космосе
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10:40 Сегодня Телеграф
Фото: fresher.ru
Новости науки: Что бы вы сделали, в первую очередь, если бы узнали, что многие факты о космосе, которые вы знаете, это ложь?
Что бы вы сделали, в первую очередь, если бы узнали, что многие факты о космосе, которые вы знаете, это ложь? Скорее всего, удивились бы и расстроились, не так ли? Но не беспокойтесь, вы не одиноки. У большинства людей будет прослеживаться такая реакция, а в особенности у тех, кто увлекается изучением космического пространства. Как бы печально это ни звучало, но многие люди, в том, что касается космоса, верят откровенно ложную информацию.
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