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Самые распространенные заблуждения о космосе

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10:40 Сегодня Телеграф
fresher.ru
Фото: fresher.ru

Новости науки: Что бы вы сделали, в первую очередь, если бы узнали, что многие факты о космосе, которые вы знаете, это ложь?

Что бы вы сделали, в первую очередь, если бы узнали, что многие факты о космосе, которые вы знаете, это ложь? Скорее всего, удивились бы и расстроились, не так ли? Но не беспокойтесь, вы не одиноки. У большинства людей будет прослеживаться такая реакция, а в особенности у тех, кто увлекается изучением космического пространства. Как бы печально это ни звучало, но многие люди, в том, что касается космоса, верят откровенно ложную информацию.

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Новости науки, Астронавты, заблуждения о космосе, Земля, Космос, Научные факты, Планеты, факты о космосе.
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