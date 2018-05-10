https://telegraf.com.ua/files/2018/05/630_360_1525909287-1196-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4053932-nasa-zafiksirovalo-izverzhenie-vulkana-na-gavayyah-iz-kosmosa.html
NASA зафиксировало извержение вулкана на Гавайях из космоса
08:21 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости науки: Извержение вулкана из космоса имеет очень красивый вид и интересный цвет.
NASA обнародовало из космоса снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях, на которых видны последствия утечки лавы.
На изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы.
Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана. Вытоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором изображении — они проявляются в желтом цвете.
Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире.
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