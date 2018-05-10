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NASA зафиксировало извержение вулкана на Гавайях из космоса

Извержение вулкана на Гавайях
08:21 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Извержение вулкана из космоса имеет очень красивый вид и интересный цвет.

NASA обнародовало из космоса снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях, на которых видны последствия утечки лавы.

На изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы.

Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана. Вытоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором изображении — они проявляются в желтом цвете.

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире.

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Новости науки, Вулкан, Гавайи, Извержение вулкана, Космос, Лава, НАСА, Снимки, Снимки из космоса.
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