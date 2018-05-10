NASA зафиксировало извержение вулкана на Гавайях из космоса

NASA обнародовало из космоса снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях, на которых видны последствия утечки лавы.

На изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом обозначены старые потоки лавы.

Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана. Вытоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором изображении — они проявляются в желтом цвете.

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире.