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"Космическая катапульта" SpinLaunch получила финансирование от Google и Airbus

SpinLaunch
05:26 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости науки: Целью компании SpinLaunch является осуществление запусков в космос не очень больших грузов по низкой стоимости.

Относительно молодая компания из Силиконовой Долины под названием SpinLaunch разработала новый и достаточно оригинальный способ отправки небольших грузов в околоземное космическое пространство. Вместо того, чтобы сжигать большое количество топливо, как это делают традиционные ракеты-носители, миниатюрные ракеты SpinLaunch будут разгоняться до высокой скорости на земле при помощи специализированной космической катапульты, устроенной по принципу центрифуги. И буквально на днях компания SpinLaunch получила финансирование в размере 40 миллионов долларов, которые пойдут на организацию первого реального запуска в космос, который запланирован на 2022 год. А основными вкладчиками в это предприятие являются такие компании, как Google Alphabet, Airbus Ventures и несколько других инвестиционных компаний.

В настоящее время специалистами компании SpinLaunch уже создан опытный образец космической катапульты. К сожалению, руководство этой компании не делится сейчас техническими подробностями своего проекта, известно лишь то, что катапульте-центрифуге удалось разогнать макет ракеты до скорости в 8050 километров в час (5 000 миль в час), прежде чем она была отправлена в свободный полет.

Предполагается, что затраты на один запуск "катапульты" не будут превышать 500 тысяч долларов. При этом, процедуры запуска станут намного более экологически чистыми, ведь вместо сжигания топлива на запуск будет использоваться электрическая энергия, получаемая из возобновляемых источников, такая, как энергия ветра и энергия лучей солнечного света.

Отметим, что компания SpinLaunch является далеко не первой, кто пытался работать в данном направлении. В свое время специалисты НАСА также исследовали подобную технологию, только вместо центрифуги они построили линейный рельсовый ускоритель. Однако, в то время технологии не были столь совершенны как сегодня, и проект НАСА был закрыт в связи с его экономической нецелесообразностью на тот момент времени.

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Новости науки, Airbus, Google, SpinLaunch, Космическая катапульта, Космос, Ракета.
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