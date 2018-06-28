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Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие

Долголетие
22:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Специфический фермент под названием натрий-калиевый насос тесно связан с процессом старения.

По словам ученых Университета Маршалла в США, этот биохимический путь может помочь в создании антивозрастных препаратов. В ходе исследования, которое длилось около года, они держали лабораторных мышей на "западной диете", которая содержит много жиров (42%) и углеводов (42,7%).

Благодаря этому им удалось сделать признаки старения хорошо заметными, ведь во время диеты в клетках грызунов синтезировалось большое количество кислородных радикалов (соединения, включающие атом кислорода и один или несколько неспаренных электронов).

Поскольку активные формы кислорода способны повредить белки, ДНК и липиды, их избыток в организме вызывает окислительный стресс и гибель клетки.

А у мышей, получавших инъекции pNaKtide – ингибитора пути NKAL (цикл генерации активных форм кислорода), снижалось производство активных форм кислорода – процесс старения замедлялся.

Такие же результаты ученые получили на культурах человеческих фибробластов (клетки соединительной ткани), у которых при стимуляции NKAL увеличивалась экспрессия маркеров старения и степень повреждения органелл. pNaKtide значительно уменьшал выраженность этих признаков. Поэтому если pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма – это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.

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Новости науки, Вещество, Долголетие, Исследование, Опыты, Старение, Ученые.
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