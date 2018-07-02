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23 июля на Земле ожидается новая магнитная буря

Магнитная буря
22:07 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Магнитосфера Земли будет возбужденной 15, 20 и 22 июля.

Слабая магнитная буря уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 23 июля. Свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева (ФИАН).

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часов.

По словам ученых, слабые магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

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Новости науки, 23 июля, Земля, Июль, Магнитная буря, Новая магнитная буря.
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