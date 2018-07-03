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Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса

Бог Осирис
20:41 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Статуя Бога была обнаружена в первой пирамиде Древнего Египта.

Археологи обнаружили в ступенчатой пирамиде Джосера бронзовую статую бога Осирис.

Отмечается, что находка была сделана в ходе реставрационных работ у западного склона пирамиды. Статуя была обнаружена внутри отверстия между большими каменными блоками фасада, когда исследователи расчищали щель от мусора и завалов.

Статуя изображает бога Осириса, который держит в руках перо и скипетр, а на голову бога надета корона Атефа. Длина статуи составляет 63 сантиметра, а ширина в самой широкой части – 15 сантиметров. По мнению ученых, статуя была положена в щель одним из священников для того, чтобы сохранить ее, и в знак связи Осириса с воскресением.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре — первая пирамида в Древнем Египте, а также древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Она была построена Имхотепом для погребения фараона Джосера около 2650 года до нашей эры. На сегодняшний день ее размеры составляют 121 на 109 метров, а высота — 61 метр.

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Новости науки, OSIRIS, Археологи, Бог, Бог Осирис, Находка, Статуя.
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Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
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