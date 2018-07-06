Каждый год ученые делают десятки новых открытий, изменяя мир.

Ещё два десятилетия назад люди и мечтать не могли о таком уровне развития технологий, как существует сегодня. Сегодня, чтобы пролететь половину земного шара, нужно всего полдня, современные смартфоны в 60 000 раз легче и в тысячи раз более производительные, чем первые компьютеры, сегодня производительность сельского хозяйства и продолжительность жизни высоки, как никогда в истории человечества. Попытаемся разобраться, какие же изобретения стали наиболее важными и, по сути, изменили историю человечества.