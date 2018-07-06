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Новости: На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
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На орбите Земли обнаружили неизвестный объект

Земля
05:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости науки: Пока эксперты не сумели определить истинное происхождение загадочного тела, что осуществляет движение в унисон с Землей.

На орбите Земли астрономы заметили объект длиной в километр. Ученые нашли его благодаря приложению livemeteors.com.

Принцип функционирования использованного ресурса базируется на радиоволнах, сообщает Правительственный Курьер.

Специалисты вычислили размеры загадочного тела.

По предварительным данным, его длина достигает отметки в 1 километр. Ученые пока не определили происхождение аномального объекта. Авторы проекта не знают, что за тело летает в околоземном пространстве.

Тем временем некоторые уфологи рассказали о версии с появлением НЛО.

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Новости науки, Земля, Космос, Неизвестный объект, Орбита Земли.
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