https://telegraf.com.ua/files/2018/07/maxresdefault9-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4211089-na-orbite-zemli-obnaruzhili-neizvestnyiy-obekt.html
На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
Новости науки: Пока эксперты не сумели определить истинное происхождение загадочного тела, что осуществляет движение в унисон с Землей.
На орбите Земли астрономы заметили объект длиной в километр. Ученые нашли его благодаря приложению livemeteors.com.
Принцип функционирования использованного ресурса базируется на радиоволнах, сообщает Правительственный Курьер.
Специалисты вычислили размеры загадочного тела.
По предварительным данным, его длина достигает отметки в 1 километр. Ученые пока не определили происхождение аномального объекта. Авторы проекта не знают, что за тело летает в околоземном пространстве.
Тем временем некоторые уфологи рассказали о версии с появлением НЛО.
Telegraf.com.ua