На орбите Земли обнаружили неизвестный объект

На орбите Земли астрономы заметили объект длиной в километр. Ученые нашли его благодаря приложению livemeteors.com.

Принцип функционирования использованного ресурса базируется на радиоволнах, сообщает Правительственный Курьер.

Специалисты вычислили размеры загадочного тела.

По предварительным данным, его длина достигает отметки в 1 километр. Ученые пока не определили происхождение аномального объекта. Авторы проекта не знают, что за тело летает в околоземном пространстве.

Тем временем некоторые уфологи рассказали о версии с появлением НЛО.