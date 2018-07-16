С янтарными окаменелостями работает фотограф Андрес Дамгардс, который побывал практически во всех крупнейших палеонтологических музеях мира.

Более ста миллионов лет назад древесная смола капала с деревьев в лесах. В ней оставались особо любопытные или невезучие насекомые. С янтарными окаменелостями работает фотограф Андрес Дамгардс, который побывал практически во всех крупнейших палеонтологических музеях мира. Свои фотографии он выкладывает в интернет, чтобы каждый желающий мог поближе познакомиться и рассмотреть существ, которые жили задолго до нас.