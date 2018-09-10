Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4472850-uchenyie-rasskazali-pro-prirodu-uzorov-na-lune.html
Ученые рассказали про природу узоров на Луне
22:03 Сегодня Телеграф
Новости науки: Ученые выяснили, какова природа узоров на поверхности Луны.
Исследователи Ратгерского университета в США объяснили возникновение загадочных узоров на поверхности Луны.
"Ученые выяснили, что появление узоров (на поверхности Луны - ред.) связано с лавовыми трубками", - говорится в сообщении.
По мнению исследователей, эти трубки расположены под поверхностью спутника Земли.
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Ученые провели компьютерное моделирование, которое показало, что подобные завихрения должны возникать близко к источнику магнитного поля или непосредственно прямо над ним. Вероятно, именно лавовые трубки образуются в результате давно остановленной лунной вулканической активности.
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