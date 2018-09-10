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Ученые рассказали про природу узоров на Луне

Луна
22:03 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru

Новости науки: Ученые выяснили, какова природа узоров на поверхности Луны.

Исследователи Ратгерского университета в США объяснили возникновение загадочных узоров на поверхности Луны.

"Ученые выяснили, что появление узоров (на поверхности Луны - ред.) связано с лавовыми трубками", - говорится в сообщении.

По мнению исследователей, эти трубки расположены под поверхностью спутника Земли.

Ученые создали самую детальную карту Антарктиды

Ученые провели компьютерное моделирование, которое показало, что подобные завихрения должны возникать близко к источнику магнитного поля или непосредственно прямо над ним. Вероятно, именно лавовые трубки образуются в результате давно остановленной лунной вулканической активности.

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Новости науки, Луна, Поверхность Луны, Природа узоров, Узоры, Узоры на Луне, Ученые.
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