Новое исследование выявило связь между оттенками в интерьере и настроением человека.

Новое исследование выявило связь между оттенками в интерьере и настроением человека. Компания Taubmans, занимающаяся продажей лакокрасочных материалов, провела совместное исследование с австралийской компанией виртуальной реальности Liminal VR, чтобы изучить связь между цветом комнаты и эмоциями человека, который в ней проживает. В исследовании также принимали участие австралийские ученые из института нейробиологии и психического здоровья Флори, более известного как Институт Флори.