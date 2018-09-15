День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Новости: Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Новости: Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией
Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией
Новости: Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
X

Ученые: жесты младенцев похожие на жесты некоторых обезьян

Обезьяна
15:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Маленькие дети в возрасте до двух лет используют те же жесты, что и человекообразные обезьяны.

Об этом пишет Animal Cognition. Как показали европейские психологи, для общения дети используют 52 жеста и 50 из них совпали с жестами шимпанзе и горилл.

Чтобы выяснить, пересекается ли "словарный запас" детей и шимпанзе, ученые наблюдали за 13 детьми в возрасте от восьми до 21 месяца, которые живут в Германии и в Уганде.

Игры детей в детском саду или дома снимали на видео. Затем исследователи анализировали их и выделяли отдельные жесты, которые сравнивали с жестами шимпанзе в возрасте от 1 до 51 года. Жесты детей сравнивали с жестами горилл, которых авторы изучали в одном из предыдущих исследований.

Ученые выделили у детей 52 типа жестов, с помощью которых они общались. Среди них были жесты, предназначенные для того, чтобы установить с кем-то физический контакт; показать, что ребенок хочет, и жесты, сопровождавшие звуковую коммуникацию.

Как оказалось, шимпанзе тоже используют 46 из них (89%), а шимпанзе и гориллы в сумме используют 50 жестов (96%) из 52. Вывод ученых: жесты младенцев и детей до 2 лет совпадают с жестами человекообразных обезьян на 96%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Дети, Жесты, Животные, Исследование, Младенцы, Обезьяна, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Какие астрономические явления можно будет увидеть в ближайшие два года Ученые составили подробный план колонизации Марса Исследователи выяснили, как оттенки в интерьере влияют на настроение

Последние новости

ООН опубликовала рейтинг развития стран Форвард Шахтера Мораес - о возможной натурализации в Украине Meizu представила девайс, который превращает любые наушники в беспроводные
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой
Новости сегодня
15:43 "Многие фанаты недооценивают Тони": Хэй о бое Усик - Беллью
15:41 Портреты этой художницы легко спутать со снимками (Фото)
15:40 Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября
15:40 В Киеве задержали гражданина РФ с упаковками наркотиков
15:39 Танцы со звездами 2018: Иракли Макацария заинтриговал информацией о новом танце
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь