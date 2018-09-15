Ученые: жесты младенцев похожие на жесты некоторых обезьян

Об этом пишет Animal Cognition. Как показали европейские психологи, для общения дети используют 52 жеста и 50 из них совпали с жестами шимпанзе и горилл.

Чтобы выяснить, пересекается ли "словарный запас" детей и шимпанзе, ученые наблюдали за 13 детьми в возрасте от восьми до 21 месяца, которые живут в Германии и в Уганде.

Игры детей в детском саду или дома снимали на видео. Затем исследователи анализировали их и выделяли отдельные жесты, которые сравнивали с жестами шимпанзе в возрасте от 1 до 51 года. Жесты детей сравнивали с жестами горилл, которых авторы изучали в одном из предыдущих исследований.

Ученые выделили у детей 52 типа жестов, с помощью которых они общались. Среди них были жесты, предназначенные для того, чтобы установить с кем-то физический контакт; показать, что ребенок хочет, и жесты, сопровождавшие звуковую коммуникацию.

Как оказалось, шимпанзе тоже используют 46 из них (89%), а шимпанзе и гориллы в сумме используют 50 жестов (96%) из 52. Вывод ученых: жесты младенцев и детей до 2 лет совпадают с жестами человекообразных обезьян на 96%.