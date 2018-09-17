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Ученые рассказали об опасности вспомогательного размножения

Исследование
01:27 Сегодня Телеграф
gearmix.ru
Фото: pixabay

Новости науки: Дети "из пробирки" имеют гораздо более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании, проведённом над 96 молодыми людьми, рождёнными благодаря процедуре ЭКО, учёные из Швейцарии обнаружили, что один из семи подростков, родившихся в результате вспомогательного размножения, имел клинически высокое кровяное давление в возрасте до 16 лет, по сравнению с 2,3 процентами рождённых естественным путем.

Исследователи предупредили, что результаты показали "серьёзные признаки беспокойства" о том, что у детей ЭКО наблюдался повышенный риск сердечно-сосудистых проблем, которые в дальнейшей жизни могут привести к сердечным приступам и инсульту.

"Повышенная распространённость артериальной гипертензии у участников (ЭКО) — это то, что больше всего нас беспокоит", — сказал ведущий автор доктор Эмруш Рекшай, директор по артериальной гипертензии и гипертонической болезни в университетской больнице в Берне.

Учёные обнаружили, что все подростки с ЭКО в исследовании имели в среднем высокие систолическое и диастолическое артериальное давление — 119/71 мм рт.ст. против 115/69 соответственно.

За пять лет до этого исследователи наблюдали за теми же подростками и не обнаружили разницы в артериальном давлении.

"Для выявления различий в артериальном давлении потребовалось всего пять лет", — добавил Рекшай.

В сопроводительной рецензии на статью доктора Ларри Вайнрауха говорится, что проблема может быть ещё хуже, потому что из исследования были исключены дети, рождённые в результате множественной беременности или у которых матери имели проблемы во время беременности.

Том Флеминг, почетный профессор биологии Саутгемптонского университета, сказал: "С биологической точки зрения ранний эмбрион, как известно, чувствителен к условиям окружающей среды, которые могут изменить его развитие, влияя на более позднюю экспрессию генов и физиологическое состояние, что может привести к таким изменениям, как гипертония".

Доктор Ютанг Ванг, старший преподаватель Австралийского университета, сказал: "Лечение бесплодия связано с манипуляцией ранними эмбрионами в то время, когда они могут быть особенно уязвимы перед внешними воздействиями".

"Мыши, рождённые с помощью ЭКО, имеют меньшую продолжительность жизни по сравнению с контрольными мышами. Так ли это у людей, пока остаётся неизвестным", - добавил Ванг.

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Все по теме:

Новости науки, Биология, Вспомогательное размножение, Сердечно-сосудистые заболевания, ЭКО.
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