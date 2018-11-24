Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Определен ген, позволяющий рыбам тетра исцелять повреждения сердца

Определен ген, позволяющий рыбам тетра исцелять повреждения сердца
15:49 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Авторы надеются, что понимание этого механизма позволит в будущем привить ту же способность людям.

Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) провели генетически анализ речной и пещерной разновидностей рыб Astyanax mexicanus, которых еще называют мексиканскими тетра. Они выделили ген, который, по их мнению, позволяет им заживлять повреждения сердечной ткани. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 17,5 миллиона человек. Если пострадавшему удается восстановиться после сердечного приступа, структура его сердечно-мышечной ткани слабеет: часть клеток в отсутствие кислорода погибает, из-за чего образуются рубцы. Эти повреждения отражаются на работе всей сосудистой системы. Тем не менее существуют организмы, которые способны восстанавливать дефектную ткань сердца. Ученые пытаются узнать их секрет.

Полтора миллиона лет назад предки современных рыб тетра, жившие в реках Северной Мексики, разделились. Часть из них попала в пещеры, где и осталась жить. Сотни тысяч лет эволюции наделили эти два подвида существенными отличиями. Так, пещерные рыбы потеряли окраску и зрение вместе со способностью восстанавливать сердечную ткань, но речные ее сохранили. Этот пример создал идеальные условия для того, чтобы определить те гены, которые способствуют регенерации.

Авторы сравнили экспрессию генов двух подвидов при наличии повреждения сердца. Они отметили два, которые проявили значительно больше активности у речных рыб. Один из них — lrrc10 — известен связью с дилатационной кардиомиопатией — заболеванием миокарда. Чтобы определить роль этого гена в восстановлении, биологи переключили внимание на рыб данио-рерио (Danio rerio), которые тоже им обладают и способны заживлять сердечные раны. Они деактивировали lrrc10 у этих рыб и заметили, что те больше не могли полностью регенерировать поврежденную ткань.

Исследователи предполагают, что это открытие послужит первым этапом на пути создания механизма, позволяющего людям полностью восстанавливаться после инфаркта и увеличивать последующую продолжительность жизни.

Летом исследователи из Школы инженерных и прикладных наук Гарварда Джона А. Полсона воспользовались методом скручивания биополимеров, чтобы создать искусственный желудочек сердца. Они проделывали отверстия в ткани, чтобы сымитировать инфаркт миокарда, и изучали последствия в чашке Петри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Исследование, Ученые, Наука, Ген, Рыбы, Тетра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь