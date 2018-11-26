На МКС обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

Новости науки: Ученые NASA обнаружили на борту Международной космической станции устойчивые к антибиотикам бактерии Enterobacter.

Сотрудники лаборатории реактивного движения NASA обнаружили штаммы Enterobacter в туалете и месте для физических упражнений на космической станции. Чаще всего эти бактерии связаны с больницами: некоторые штаммы Enterobacter могут инфицировать пациентов с ослабленным иммунитетом в палатах интенсивной терапии, обладая высокой устойчивостью к антибиотикам.

Человеческие тела изобилуют микробами - мы оставляем их повсюду, и даже лучшие методы стерилизации не позволяют полностью избавиться от них. Поэтому обнаружение штаммов на борту МКС не удивляет ученых, но заставляет понервничать.

Дело в том, что условия МКС отличаются от земных: микрогравитация, космическое излучение, повышенный уровень углекислого газа, постоянное присутствие людей - все это может влиять на развитие микробов. Микробиологи из Лаборатории реактивного движения NASA регулярно проводят исследования образцов микробов, собранные на космической станции, чтобы выяснить, влияет ли космическая среда на их популяцию каким-либо образом и создают ли они опасность для здоровья космонавтов и оборудования.

"Чтобы выявить, какие виды бактерий присутствуют на МКС, мы использовали различные методы для детального описания их геномов. Мы обнаружили, что геномы пяти штаммов Enterobacter на МКС генетически были наиболее похожи на три штамма, недавно обнаруженные на Земле. Они относятся к одному из видов бактерий - Enterobacter bugandensis, - который, как было установлено, вызывает заболевание у новорожденных и пациентов с ослабленным иммунитетом", - объясняет микробиолог Кастури Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran). Исследование опубликовано в журнале BMC Microbiology.

Образцы Enterobacter были собраны в 2015 году и не представляли угрозы для астронавтов, однако ученые опасаются, что это возможно в будущем. Исследователи сравнили их устойчивость к антибиотикам с тремя известными штаммами и обнаружили, что Enterobacter устойчиво к цефазолину, цефокситину, оксациллину, пенициллину и рифампину и некоторым другим препаратам.

Они также обнаружили, что, несмотря на то, что штаммы Enterobacter на МКС сейчас не патогенны для человека, они имеют 112 генов, связанных с вирулентностью и болезнями. Согласно проведенному компьютерному моделированию существует вероятность 79% того, что они создадут угрозу для человека и станут причиной заболевания.

Ученые уверяют, что сейчас астронавты вне опасности, однако собираются провести дополнительный ряд тестов. Открытие заслуживает дальнейшего изучения и, возможно, позволит разработать препараты для борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам.