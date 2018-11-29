Ученые обнаружили странную постройку в Антарктиде

Новости науки: Структура скрыта под огромным слоем льда, но в ней ученые разглядели останки древних стен.

Исследователи хребта Шеклтона в Антарктиде наткнулись на неожиданную находку – странные объекты, напоминающие древние постройки. Своими очертаниями они напоминали стены крепости.

Структура скрыта под огромным слоем льда, но в ней все равно можно разглядеть предположительные останки древних стен рукотворного происхождения.

Общеизвестно, что до Антарктиды первыми добрались Лазарев и Беллинсгаузен в 1820 году. Но это представители нашей современной цивилизации. А может ли быть такое, что Антарктиду осваивали те, кто жил на Земле до нас?

Есть мнение, что в кадр попали останки древней пирамиды — типа тех, которые построены в Египте и Южной Америке. Другая версия, более прозаичная — это действительно останки цитадели, которую построила какая-то древняя цивилизация. Неизвестный народ мог осваивать Антарктиду в те времена, когда она еще не была полностью покрыта снегом.