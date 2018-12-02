Британские ученые заявили, что нашли Атлантиду

Новости науки: Поисковая компания из Великобритании утверждает, что смогла обнаружить руины легендарного затонувшего города недалеко от берегов Испании.

Британская поисковая компания Merlin Burrows заявила, что нашла Атлантиду. По мнению компании, ее руины находились близ берегов Испании. Однако это стоит воспринимать с долей скепсиса, так как многие эксперты и раньше точно указывали месторасположение города, что в итоге не подтверждалось.

Представители компании настаивают, что после анализа данных со спутников Landsat 5 и Landsat 8, также предоставляющих данные Google Earth, и работ греческого философа они выяснили, что потерянный город находится в Национальном парке Доньяна. Они пришли к выводу, что это место подходит под красочные описания Платона.

Генеральный директор Merlin Burrows Брюс Блэкберн рассказал, что поиски в этой области велись годами и его работники постоянно искали подсказки. Их тяжелый труд в итоге принес плоды, когда они обнаружили якобы остатки башен и храмов Атлантиды.

Эти структуры были построены из бетона, который был изготовлен от 10 до 12 тысяч лет назад, утверждают сотрудники компании. Как считается, примерно в это время и появилась Атлантида.

Merlin Burrows намеревается выпустить документальный фильм, в котором они хотят обсудить то, что посчитали доказательством своих заявлений. Блэкберн утверждает, что они с самого начала были готовы к скепсису со стороны сообщества. "Кто-то скажет: "Это отлично. Давайте посмотрим". Кто-то же, наоборот: "Это просто мусор", - уверен генеральный директор.

В то же время это заявление удивило археологов и других ученых. Некоторые предположили, что обнаруженные руины, скорее всего, принадлежат другой культуре, остальные попросту отмахнулись от этой идеи. Другие команды заявляли, что Атлантида находилась в Боливии, Турции, на Мальте и даже в Антарктиде.