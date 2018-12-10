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Понедельник, 10.12.2018
Южный полюс: арктическая станция &quot;Амундсен — Скотт&quot; (Фото)
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Южный полюс: арктическая станция "Амундсен — Скотт" (Фото)

"Станция "Амундсен — Скотт", названная в честь первооткрывателей Южного полюса, поражает своим размахом и технологиями. В комплексе зданий, вокруг которых на тысячи километров нет ничего, кроме льда, находится прямо-таки свой отдельный мир. Нам не раскрыли всех научных и исследовательских секретов, однако провели интереснейшую экскурсию по жилым блокам и показали, как живут полярники", - рассказывает фотоблогер Сергей Доля.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Арктика, Станция, Южный полюс, Фотоблогер, Сергей Доля, Амундсен — Скотт, Антарктическая станция.
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