Южный полюс: арктическая станция "Амундсен — Скотт" (Фото)

"Станция "Амундсен — Скотт", названная в честь первооткрывателей Южного полюса, поражает своим размахом и технологиями. В комплексе зданий, вокруг которых на тысячи километров нет ничего, кроме льда, находится прямо-таки свой отдельный мир. Нам не раскрыли всех научных и исследовательских секретов, однако провели интереснейшую экскурсию по жилым блокам и показали, как живут полярники", - рассказывает фотоблогер Сергей Доля.