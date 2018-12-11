В Антарктиде обнаружили странные конструкции

Новости науки: Найденные конструкции могут быть "военной базой".

В Антарктиде обнаружен ряд параллельных вытянутых объектов неизвестного происхождения. О находке сообщили авторы YouTube-канала thirdphaseofmoon Блейк и Бретт Казенс. Они также утверждают, что найденные конструкции могут быть "военной базой" или частью целого города, погребенного под толщей снега и льда.

"Мы видим, что на самом деле находится на морском дне или под ним. Одно можно сказать наверняка – природа не создает прямых линий", – говорит Нил Эванс.

Блогеры, кроме прочего, рассказывают, что они проанализировали изображение поверхности материка с помощью программы Google Earth.