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На Алтае нашли кусок камня, который оказался древним карандашом

На Алтае нашли кусок камня, который оказался древним карандашом
20:01 Сегодня Телеграф techno.nv.ua

Новости науки: Археологи обнаружили в южной галерее Денисовой пещеры на Алтае обработанный кусочек гематита.

Судя по всему, этот камень использовался для различных художественных работ, сообщили в Институте археологии и этнографии СО РАН.

"Это природный пигмент, зафиксированный в виде так называемого карандаша. Поскольку видно, что он был обработан, мы его можем воспринимать как артефакт. Конкретного его применения мы не знаем, но, предположительно, он использовался в каких-то художественных целях. Это первая находка такого рода в Денисовой пещере", - рассказал директор ИАЭТ СО РАН член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

"Карандаш" был обнаружен в южной галерее Денисовой пещеры, раскопки в которой возобновились в 2018 году, в слое отложений, который датируется возрастом от 45 до 50 тысяч лет. Подобный предмет находили еще только на одной стоянке в Центральном Алтае. Других примеров применения красителей в тот период ученые пока не знают.

Денисова пещера находится в южной части Алтайского края и знаменита тем, что здесь в разное время обитали три вида людей — вымершие неандертальцы, денисовцы и люди современного типа. Более того, неандертальцы и денисовские люди жили здесь примерно в одно время и периодически пересекались. Денисовцы приносили в пещеру материал для изготовления украшений с территорий в радиусе 100 километров.

Здесь же в этом году была найдена достаточно коллекция изделий из бивня мамонта.

"Судя по находкам предшествующих лет, этот материал не так широко применялся в Денисовой пещере. Скорее всего, мамонты в окрестностях Денисовой пещеры не обитали, но первобытный человек осваивал довольно широкие площади вокруг нее", — комментирует Михаил Шуньков.

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Исследование, Ученые, Алтай, Наука, Камни, древний карандаш, Кусок камня.
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