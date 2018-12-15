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Ученые обнаружили планету, которая быстро исчезает

Ученые обнаружили планету, которая быстро исчезает
09:58 Сегодня Телеграф mignews.com.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Астрономы обнаружили в космосе планету, которая исчезает в 100 раз быстрее любого космического тела.

Астрономы из Университета Джонса Хопкинса обнаружили стремительно умирающую экзопланету GJ 3470b, которая по своим размерам сопоставима с Нептуном. Ее главная особенность - испарение рекордными темпами. 

Известно, что небесное тело расположено в 96 световых годах от Земли и вращается вокруг красной карликовой звезды.

Планета была обнаружена в рамках исследовательской программы Panchromatic Comparative Exoplanet Treasury. Целью программы является наблюдение атмосферы экзопланет в трех видах лучей: инфракрасном, ультрафиолетовом и оптическом.

Наблюдения с помощью Hubble Space Telescope показали, что планета уже потеряла значительную часть атмосферы и продолжает ее терять. При этом скорость процессов в сто раз выше, нежели у других подобных планет.

Согласно данным специалистов, небесное тело потеряло около 35 процентов своей массы. Однако полностью планета испарится через несколько миллиардов лет.

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Все по теме:

Исследование, Космос, Астрономы, Ученые, Наука, Планета, исчезновение планеты, экзопланета GJ 3470b.
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