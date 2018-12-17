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Понедельник, 17.12.2018
Изобретатели, открывшие для нас целый мир (Фото)
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Изобретатели, открывшие для нас целый мир (Фото)

По определению, первопроходец делает то, чего раньше никто не делал. Они используют свои умственные способности, чтобы решить проблему, и изобретают что-то, чтобы помочь остальному обществу. Их инновация заслуживает похвалы, но ситуация становится тяжелой, когда они не получают никакой оценки за свою работу. Иногда они просто не думали получить патент для защиты своей идеи, а иногда их обкрадывали. Вот первопроходцы, которые не получили признание, которого они заслужили.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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