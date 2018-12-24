Возможности искусственного интеллекта в музыкальной индустрии

Новости науки: Одним из незаметных процессов в музыке является мастеринг аудио, и теперь алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) работают в этом направлении.

"Мастеринг аудио - это черное искусство, - объяснил Томас Биртнелл, исследователь из Университета Вуллонгонга в Австралии. - Хотя не всегда понятно, чем занимается мастеринг, музыка звучит лучше".

Биртнелл, сам музыкант, был заинтригован, когда услышал об услугах мастеринга на основе ИИ, таких как LANDR, которые предлагают недорогие альтернативы мастерингу человека.

Традиционный способ аудио-мастеринга обычно требует помещения со специализированной акустикой. Человек может слышать недостатки в музыке, такие как проблемы в спектральном диапазоне или стереобалансе, и удалять глюки, треск и другие дефекты.

На платформе LANDR, которая была запущена в 2014 году, недавно объявили, что более 2 миллионов музыкантов использовали ресурс для создания музыки, чтобы обработать 10 миллионов песен.

Несколько лет назад компьютерный ученый Карнеги-Меллона Роджер Данненберг услышал, что онлайн-системы освоили 1 миллион песен - и был шокирован. "Это действительно большое число. Мастеринг все еще творческий, и люди могут слышать то, что программы не могут. Но некоторые аспекты - например, выравнивание уровней громкости разных песен на компакт-диске или попытка сопоставить спектральный контент на низких и высоких частотах - автоматизировать намного проще, чем сочинение музыкального произведения или производство музыки."

В будущем мастеринг аудио на основе искусственного интеллекта, вероятно, вытесняет некоторые человеческие работы, но трудно понять, сколько. Одна из областей, где компьютеры могут скоро начать оказывать влияние, - это композиция: написание поп-мелодии или создание аккордов. Но самая большая слабость в настоящее время для ИИ и музыки - это производство, в котором люди манипулируют музыкой после ее записи и принимают решения о записи, такие как микширование и аранжировка. Это очень креативная практика с меньшим количеством границ - и место, где люди все еще очень нужны в творческой команде.

Конечно, это можно рассматривать как возможность для дополнительных исследований и более широкого применения ИИ. Биртчнелл считает, что в будущем мы можем увидеть переломный момент, когда ИИ будет наравне с людьми, аналогично работе "белых воротничков", когда хирурги заменяются роботами или машины без водителя на дорогах.