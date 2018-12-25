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Китай вывел на орбиту спутник для тестирования телекоммуникационного оборудования

Китай вывел на орбиту спутник для тестирования телекоммуникационного оборудования
06:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости науки: Китай успешно запустил экспериментальный телекоммуникационный спутник №3.

Китай во вторник успешно вывел на орбиту спутник № 3 для тестирования телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщила газета China Daily, передает УНН.

Запуск осуществлен в 00:53 по местному времени (18:53 понедельника по Киеву) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3C".

Космический аппарат сконструирован и собран Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC). Этот запуск — 296-й для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.

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Китай, Спутник, Запуск ракеты, Чанчжэн-3C.
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