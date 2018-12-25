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Ученые рассказали, почему у людей возникает "милая агрессия"

Ученые рассказали, почему у людей возникает &quot;милая агрессия&quot;
20:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Непреодолимое желание сжать животного в объятиях изо всех сил и тискать до смерти называется "милая агрессия".

Исследование сотрудников Университета Калифорнии под руководством Кэтрин Ставропулос (Katherine Stavropoulos) стало первой работой, которая бы сопоставляла "милую агрессию" с реальными паттернами мозговой активности. Исследователи выяснили, что процесс представляет собой сложную неврологическую реакцию, затрагивающую несколько частей мозга. По их мнению, он позволяет нам не перегружаться эмоционально.

Впервые ученые прямо показали, что "милая агрессия" связана с активностью как в системе вознаграждения мозга — ответственной за чувства "желания" и удовольствия, — так и в системе, которая обрабатывает наши эмоции. Используя электрофизиологию, исследователи картировали активность мозга 54 участников в возрасте от 18 до 40 лет, каждому из которых показывались 128 фотографий милых младенцев и животных. Их делили на четыре группы: маленькие и взрослые животные, обычные изображения младенцев и "улучшенные" в фоторедакторе снимки малышей, чтобы те казались еще милее.

После показа каждой категории снимков участникам задавали ряд вопросов об их ощущениях от увиденного — хотелось ли им "позаботиться" об этих малышах или животных. Как и в предыдущем исследовании Йельского университета, результаты показали, что "милая агрессия" присуща не всем людям: некоторые оказались более восприимчивыми к ощущениям восторженности и "милости", в то время как другие вовсе не ощущали ничего подобного.

В ходе исследования выяснилось, что около 64 процентов участников признавались, что изображенное на фотографии существо настолько милое, что у них возникло непреодолимое желание сжать его в объятиях. Порядка 74 процентов сказали, что хоть раз в своей жизни действовали на основе этого импульса. Когда речь идет о милых маленьких животных, участники были особенно подвержены ощущению "милой агрессии", сообщая о высоком уровне необходимости к подавлению этого чувства и большом желании проявить заботу по отношению к этому существу.

Авторы статьи предполагают, что "милая агрессия" на самом деле может считаться "регулирующей" ответной реакцией в мозге — неким эмоциональным щитом, который вступает в действие, чтобы защитить нас, когда при виде чего-то слишком милого наша система вознаграждений начинает выходить из-под контроля.

"К примеру, если ребенок окажется настолько милым, что вы не сможете сдержаться и сделать что-либо, он умрет от голода. "Милая агрессия" может служить механизмом закалки, который позволяет нам функционировать и заботиться о чем-то, что вызывает у нас чувство умиления", — рассказывает Ставропулос.

Следующим шагом ученых станет попытка ответить на вопрос, почему это явление проявляется у одних людей, но не замечено у других.

"Я полагаю, что, если у вас уже есть ребенок и вы смотрите на фотографии других милых детей, чувство "милой агрессии" может быть сильнее. То же можно сказать и о тех людях, у которых есть домашние животные и которые видят фото милых щенков или котят", — предполагает исследователь.

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Исследования, Эмоции, Наука, Причины, Милая агрессия.
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