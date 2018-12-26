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Уран столкнулся с планетой-убийцей и наклонился
Уран столкнулся с планетой-убийцей и наклонился

Уран столкнулся с планетой-убийцей и наклонился

Уран столкнулся с планетой-убийцей и наклонился
08:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости науки: Столкновение в прошлом могло стать причиной того, что Уран вращается "на боку".

Ученые из Даремского университета утверждают, что в прошлом Уран мог столкнуться с другой крупной планетой (вдвое больше Земли). Этот факт может объяснить то, почему ось планеты наклонена. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые провели компьютерное моделирование, что доказало столкновение с большой планетой и, соответственно, изменение оси вращения могло произойти за несколько часов.

Ученые также предполагают , это большое небесное тело до сих пор может находиться в Солнечной системе, но слишком далеко для того, чтобы астрономы могли его заметить.

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Этим объектом может быть загадочная планета Х. Столкновение произошло три-четыре миллиарда лет назад. Именно тогда могли быть сформированы крупные спутники планеты.

После столкновения наклон оси Урана подействовал на наклон орбиты вращения спутников и ориентацию их собственных осей.

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Все по теме:

Уран, Солнечная система, Столкновение Урана, Столкновение с большой планетой.
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