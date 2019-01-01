Скачать
Вторник, 01.01.2019
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Челси объявил о рекордной прибыли
Челси объявил о рекордной прибыли
Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу
Новый год 2019: оригинальные поздравления для партнеров по бизнесу

Впервые в истории ученые смогли измерить значение вращающего момента Казимира

Впервые в истории ученые смогли измерить значение вращающего момента Казимира
06:28 Сегодня Телеграф dailytechinfo.org Фото: pixabay

Новости науки: Сила, создаваемая вращающим моментом Казимира столь мала, что до последнего времени было очень трудно измерить ее абсолютное значение.

Исследователям из университета Мэриленда впервые в истории науки удалось измерить значение физического эффекта, существование которого было предсказано 40 лет назад и который носит название вращающий момент Казимира. Когда в глубоком вакууме очень близко друг к другу помещаются две крошечные частички, размером не более одного микрона, они притягиваются друг к другу, эффект этого притяжения известен под названием эффекта Казимира. Вращающий момент Казимира связан с этим явлением и вызывается теми же самыми квантовыми электромагнитными эффектами. Под воздействием вращающего момента Казимира крошечная частица, находящаяся вблизи поверхности металлического материала в вакууме, начинает вращаться. 

Для проведения измерений ученым пришлось создать сложную установку, чувствительными элементами которой являются жидкие кристаллы, кристаллы, подобные тем, что используются в жидкокристаллических дисплеях. Жидкие кристаллы были расположены на удалении всего 10 нанометров от поверхности большего твердого кристалла. Регистратором движения жидких кристаллов являлся специальный поляризационный микроскоп, при помощи которого можно точно измерить положение оптической оси жидких кристаллов.

Жидкие кристаллы являются идеальными датчиками, так как они крайне чувствительны к воздействию любых внешних сил, а то, что они поляризуют проходящий сквозь них свет, дает возможность точно определить их положение в любой момент времени. Поляризационный микроскоп видит каждый пиксель жидких кристаллов, как светлую или темную точку в зависимости от положения оси самих кристаллов. И любой изменение этого положения приводит к изменению яркости пикселя, что моментально регистрируется микроскопом.

Ученые использовали несколько различных типов частиц и кристаллов для измерения точных значений сил, создаваемых вращающим моментом Казимира. Было обнаружено, что эти силы сильно зависят от вида материала, из которого изготовлены частицы, и каждый из материалов имеет свою уникальную "подпись" с точки зрения этих сил.

Знание точных значений сил, связанных с эффектом Казимира, имеет значение не только с научной точки зрения. Силы эффекта и вращающего момента Казимира могут быть использованы для приведения в действие наноразмерных частей и узлов крошечных машин, которые, в свою очередь, могут являться узлами машин и механизмов более крупного масштаба. "В традиционных машинах вращающий момент создается и передается при помощи двигателей, коленчатых, карданных валов и т.п." - пишут исследователи, - "Вращающий момент Казимира может делать все то же самое на наноразмерном уровне".

И в заключение стоит отметить, что исследовательская группа из университета Мэриленда уже провела целый ряд исследований и измерений сил, связанных с различными видами проявлений эффекта Казимира. Они измерили силы отталкивания, возникающие между двумя сферами, силы притяжения между частицами из различных материалов. В ходе каждого эксперимента исследователи изобретают новые или усовершенствуют существующие методики измерений, что позволило им, в конце концов, измерить и вращающий момент Казимира. "Во Вселенной находится очень много самых сложных вещей, о некоторых из которых нам уже известно достаточно много" - пишут исследователи, - "И изучение фундаментальных эффектов, подобных эффекту Казимира, позволяет постепенно заполнять пробелы в наших знаниях, в первую очередь, о природе вакуума, который не так пуст, как кажется с первого взгляда".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Физика, Частицы, Вращающий момент Казимира, Эффект Казимира.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
03 Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)
04 Украина встретила Новый 2019-ый год
05 Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь