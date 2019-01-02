Ученые разработали пищевую пленку, которая сохраняет продукты в два раза дольше

Новости науки: Появилась пленка, которая в два раза увеличивает срок годности продуктов.

По оценкам ООН, в мире портятся 30% всех произведенных продуктов питания, общая стоимость которых составляет около 2,6 триллиона долларов. При этом проблема шире: выбросы метана от гниющей пищи наносят больше вреда для климата, чем некоторые заводы.

Покрытие Epideel сохраняет пищу, предотвращая две основные причины порчи пищи. Действуя как физический барьер, Epideel блокирует испарение воды, а также препятствует реакции атмосферного кислорода с пищей. Как сообщается, покрытие может удвоить срок годности.

Epideel, состоящий из жиров и других компонентов, взят из фруктов и овощей и был разработан в соответствии с правилами Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, которые позволили Apeel Sciences обойти нормальный процесс одобрения FDA. Авокадо с этим покрытием уже находится на прилавках продуктовых сетей Kroger, Costco и Harps Food.

Частично этот успех, вероятно, связан с участием Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который пожертвовал значительную часть 110 миллионов долларов, которые Apeel Sciences собрала с момента своего основания в 2012 году.