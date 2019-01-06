Клин клином вышибают: Увеличение потребления никотина может помочь бросить курить

Новости науки: По мнению учёных, бросающие курить могут употреблять столько никотина, сколько посчитают полезным для себя.

В соответствии с результатами недавнего исследования, позволив человеку самостоятельно определять количество потребляемого никотина во время попытки бросить курить, можно помочь ему избавиться от этой вредной привычки.

Работы проводились учёными из Лондонского университета королевы Марии; были задействованы 50 курильщиков, находящихся в одной из аргентинских клиник лечения от табачной зависимости.

Как известно, курящие люди сами определяют уровень никотина. Однако, пояснили учёные, когда они пытаются бросить, количество потребляемого никотина диктуется рекомендуемой дозировкой препарата. Изначально в никотиновой заместительной терапии использовались низкие дозы из-за опасений по поводу токсичности и привыкания. Затем появились доказательства того, что сам по себе никотин, вне табачных изделий, вызывает меньшее привыкание, причём более высокие дозы безопасны и хорошо переносятся. Несмотря на это, лекарства от курения по-прежнему содержат низкий уровень вещества.

Для некоторых людей такое количество никотина оказывается недостаточным, увеличивая вероятность их возврата к курению. Этими причинами может объясняться ограниченность эффекта от употребления таких средств, как пластыри и жевательная резинка, методику применения которых теперь необходимо пересмотреть.

Как выяснилось, большинство курильщиков, использующих препараты, могут легко переносить дозы, которые в четыре раза превышают рекомендуемый уровень.

В ходе исследования впервые был применён комбинированный подход "предварительной никотиновой нагрузки" в период до прекращения курения и подбора уровней потребления этого вещества на основе обратной связи с пациентом.

За четыре недели до предполагаемой даты отказа от курения участники начали употреблять один никотиновый 21-милиграммовый пластырь в день. Если они не сообщали о побочных эффектах и не отказывались от продолжения, еженедельно дозу увеличивали еще на 21 мг, доведя до четырёх пластырей с общей дозировкой 84 миллиграмма в день. После прекращения курения дозу постепенно уменьшали, пока через четыре недели она не достигла стандартного уровня (21 миллиграмм в день). Максимальная дозировка для 90 процентов участников составила как минимум три пластыря, а для 72 процентов достигла всех четырёх.

Участникам было рекомендовано продолжать курить по своему желанию в течение всего периода, предшествующего прекращению курения. Кроме того, им была предложена дополнительная оральная заместительная никотиновая терапия.

Рекомендации учёных были оценены участниками как полезные и несложные для соблюдения. В результате 82 процента участников достигли подтвержденного воздержания от курения в течение четырёх недель, не испытывая выраженного повышения "синдрома отмены", включая побуждение к курению. Удовольствие от курения и потребление сигарет значительно снизились в течение периода, предшествующего прекращению курения – среднее количество в день упало от двадцати штук в начале до шести штук к дате отказа от курения.

Количество побочных эффектов увеличивалось с ростом дозы пластыря. Наиболее распространенными из них оказалась тошнота, сопровождаемая рвотой, однако в основном последствия были мягкими и хорошо переносились. Двое участников оценили возникшие побочные эффекты как "тяжёлые", оба при дозе в 63 миллиграмма. Один пожаловался на головную боль, тошноту и слабость; другой – на тошноту и помутнение зрения. Оба снизили свою дозу до 42 миллиграммов в день.

Всего шесть процентов участников прекратили терапию, причём ни в одном из случаев побочные эффекты не сыграли решающей роли.

По мнению профессора Питера Хайека, курильщики вполне в состоянии определить, какие дозы никотина они находят полезными. Риск опасной передозировки при этом отсутствует, поскольку у никотина есть эффективный предохранительный клапан в форме тошноты.

"Одна из причин, по которой электронные сигареты настолько популярны и потенциально более эффективны, чем другие методы никотинзамещающей терапии, заключается в том, что курильщики могут регулировать потребление никотина в соответствии со своими потребностями", – уверен Хайек.

Как полагают учёные, "предварительная никотиновая нагрузка" в период, предшествующий отказу от курения, может помочь снизить удовольствие, получаемое от этой вредной привычки. Если уровень никотина при "предварительной нагрузке" достаточно высок, дополнительное потребление из сигарет должно вызвать тошноту и отвращение.

Следующим шагом является проведение более крупного исследования, чтобы убедиться в сделанных выводах. Полученные на сегодня данные являются лишь ориентировочными, учитывая, что в ходе нынешнего исследования не проводилась оценка эффекта от применения плацебо. Озвученное снижение удовольствия от курения также могло зависеть от ожиданий. Кроме того, при большем объёме выборки нельзя исключить появление отдельных побочных реакций.