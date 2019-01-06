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Названа дата запуска Dragon-2 к МКС

Названа дата запуска Dragon-2 к МКС
14:50 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости науки: Первый полет корабля пройдет в беспилотном режиме.

Запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 к Международной космической станции состоится в начале февраля. Об этом сообщил глава американской компании SpaceX Илон Маск.

"Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого Dragon", – написал Маск в Twitter.

Dragon-2 является усовершенствованной версией частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю. Как и предыдущая версия, Dragon-2 будет выводиться на орбиту ракетой-носителем Falcon 9.

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МКС, Dragon 2, Запуск Dragon-2 к МКС, Дата запуска Dragon-2 к МКС.
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