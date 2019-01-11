Найдено вещество, которое бориться с раком груди на последних стадиях

Новости науки: По словам исследователей, 90 процентов случаев смерти от рака связано с метастазированием (процессом образования вторичных очагов опухоли).

Следующий этап — клинические испытания на людях. Существующие результаты предполагают создание препарата, борющегося с раком на последних стадиях.

Биологи из Базельского университета (Швейцария) провели масштабные испытания различных веществ и выделили то, которое способно остановить распространение метастазов при раке груди. Работа опубликована в журнале Cell.

Такие случаи зачастую оказываются неизлечимыми, из-за того, что метастазы поражают жизненно важные органы, такие как головной мозг или печень. Специалисты Базельского университета определили препарат, способный остановить метастазирование при раке груди.

Основным объектом исследования стали циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК). Они покидают основной очаг заболевания и проникают в кровоток. В крови их находят как в виде отдельных клеток, так и в виде сцепившихся кластеров. Эти кластеры и являются предшественниками метастазов, они приводят к эпигенетическим изменениям, которые способствуют метастазированию. При этом ЦОК имитируют эмбриональные стволовые клетки и способны к пролиферации (разрастанию ткани путем размножения клеток делением). Однако разложение кластеров обращает эпигенетические изменения и препятствует метастазированию.

В работе авторы экспериментировали с 2 486 соединениями, использование которых одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В результате они нашли ингибитор Na +/K + ATPase, который диссоциирует кластеры ЦОК.

Руководитель исследования Никола Ацето (Nicola Aceto) рассказал о достижениях команды:

"Мы пытались найти подход борьбы с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге нашли препарат, который не убивает раковые клетки, но разобщает их".

Испытания проходили in vitro и на мышах, но сейчас в планах команды пойти дальше. Они собираются организовать клинические испытания на людях, имеющих рак молочной железы.

Ранее сотрудники Института Фрэнсиса Крика определили класс лекарств, используемых для лечения некоторых видов рака молочной железы, который может помочь в борьбе с раком легких.