Скачать
Суббота, 12.01.2019
Гройсман: На восстановление местных дорог выделили почти 15 миллиардов
Гройсман: На восстановление местных дорог выделили почти 15 миллиардов
Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым
Наев: Россия планирует создать сухопутный коридор в оккупированный Крым
Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе 12.01.2019
Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом

Астрономы определили скорость вращения черной дыры

Астрономы определили скорость вращения черной дыры
18:06 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay

Новости науки: Черная дыра располагается на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.

Ученые с помощью наблюдений за процессом уничтожения звезды, которая проходила мимо сверхмассивной черной дыры, впервые получили точные данные о скорости вращения подобного объекта. Как сообщает N+1, скорость вращения черной дыры до сих пор с большим трудом поддавалась измерениям.

Яркая вспышка света на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли была зафиксирована с помощью сети телескопов под общим названием ASASSN (All-sky Automated Survey for Supernovae) в ноябре 2014 года. Событие получило название ASASSN14-li и было классифицировано как результат приливного разрушения звезд. Оно произошло очень близко от черной дыры, которая располагается в центре галактики PGC 043234.

Наблюдение ASASSN14-li показало удивительную стабильность и периодичность (цикл вращения — чуть больше двух минут). Оно впервые дало возможность точно оценить скорость вращения сверхмассивной черной дыры: зафиксировав, что диаметр горизонта событий приблизительно в 300 раз превышает земной, астрономы рассчитали, что скорость вращения черной дыры огромна и составляет примерно половину от скорости света в вакууме (для сравнения, скорость вращения Солнца вокруг своей оси меньше скорости света в 150 тысяч раз). Причем точность этого измерения, по оценкам астрономов, очень велика, так как измерения проводились для 300 тысяч циклов вращения.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Астрономы, Наука, Галактика, Черная дыра, Новости науки, Скорость вращения черной дыры, ASASSN.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 ПриватБанк приостановит операции с картами
03 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
04 Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
05 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
Взрыв в Париже: среди пострадавших - украинец
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Старый Новый год 2019: лучшие поздравления, смс и открытки для близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь