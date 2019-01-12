Астрономы определили скорость вращения черной дыры

Новости науки: Черная дыра располагается на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.

Ученые с помощью наблюдений за процессом уничтожения звезды, которая проходила мимо сверхмассивной черной дыры, впервые получили точные данные о скорости вращения подобного объекта. Как сообщает N+1, скорость вращения черной дыры до сих пор с большим трудом поддавалась измерениям.

Яркая вспышка света на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли была зафиксирована с помощью сети телескопов под общим названием ASASSN (All-sky Automated Survey for Supernovae) в ноябре 2014 года. Событие получило название ASASSN14-li и было классифицировано как результат приливного разрушения звезд. Оно произошло очень близко от черной дыры, которая располагается в центре галактики PGC 043234.

Наблюдение ASASSN14-li показало удивительную стабильность и периодичность (цикл вращения — чуть больше двух минут). Оно впервые дало возможность точно оценить скорость вращения сверхмассивной черной дыры: зафиксировав, что диаметр горизонта событий приблизительно в 300 раз превышает земной, астрономы рассчитали, что скорость вращения черной дыры огромна и составляет примерно половину от скорости света в вакууме (для сравнения, скорость вращения Солнца вокруг своей оси меньше скорости света в 150 тысяч раз). Причем точность этого измерения, по оценкам астрономов, очень велика, так как измерения проводились для 300 тысяч циклов вращения.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.