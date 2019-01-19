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ВВС США разрешили пуск космической ракеты, напечатанной на 3D-принтере

ВВС США разрешили пуск космической ракеты, напечатанной на 3D-принтере
03:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Ракета, напечатанная на 3D-принтере, получила стартовую площадку.

Основанная в 2015 году компания Relativity Space, планирующая запустить в космос ракеты, почти полностью напечатанные на 3D-принтере, наконец, получила разрешение от ВВС США на старт с исторического пускового комплекса 16 на мысе Канаверал во Флориде.

Relativity Space — частная американская компания по производству аэрокосмической техники со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (Калифорния), основанная в 2015 году выходцами из SpaceX и Blue Origin. На этой неделе компания обнародовала соглашение с ВВС США, которое позволит ей осуществлять запуск своих ракет с мыса Канаверал (комплекс LC-16), которым в 1980-х пользовались ВВС США. Локация не использовалась с 1988 года, и, согласно контракту, если компании удастся регулярно запускать ракеты с этой площадки, то она сможет продлить действие соглашения до двадцати лет.

У Relativity Space поистине амбициозные планы: компания намерена напечатать ракету целиком на своем революционном металлическом 3D-принтере Stargate размером с здание, а затем запустить ее на орбиту. В долгосрочной перспективе, согласно официальному сайту, организация планирует печатать 3D-ракеты на Марсе. 

Создание космических ракет на 3D-принтере теоретически гораздо проще и позволило бы создавать эффективные конструкции при более высокой скорости процесса. Инновационные методы печати, по словам генерального директора Тима Эллиса, позволят сократить количество деталей со ста тысяч до одной тысячи, что, как надеются в компании, позволит снизить стоимость запуска малых спутников, что, в свою очередь, приведет к инвестициям в космос. Печать первой запланированной ракеты-носителя компании под названием Terran 1 займет всего 60 дней, а ее максимальная полезная нагрузка, если все пойдет по плану, составит 1250 килограммов при полете на низкую околоземную орбиту.

Испытательный запуск Terran 1 запланирован на 2020 год, а коммерческие миссии начнутся в 2021 году, благодаря чему число сотрудников Relativity Space выросло с 14 человек до 60. Это четвертая частная компания, которая получила доступ к LC-16, — ранее в этот список входили SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и United Launch Alliance. Возможность использования существующего стартового комплекса позволит Relativity Space сэкономить около четырех лет, которые ушли бы на постройку собственной стартовой площадки с нуля.

Изобретатели собрали внедорожник из отходов и проехали на нем 5 тыс. км. по Антарктиде

Прежде комплекс LC-16 использовался для космических миссий Apollo и Gemini, а также запуска баллистических ракет Titan и Pershing.

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ВВС США, 3D печать, Мыс Канаверал, Relativity Space, Terran 1.
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